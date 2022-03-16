تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة غلطة سراي

أعلن المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، قائمة فريقه المستدعاة لرحلة تركيا، لمواجهة غلطة سراي، غدًا الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة اليوروبا ليج.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب كامب نو الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، ريكي بويج، ديمبلي، ديباي، أداما، برايثويت، نيتو، لينجليت، بيدري، لوك دي يونج، ألبا، توريس، مينجويزا، فرينكي دي يونج، جارسيا، أوباميانج، نيكو، جافي، تيناس.

وتأهل برشلونة لهذا الدور بعد إقصاء نابولي من الملحق المؤهل لدور الـ16.

ويعد هذا اللقاء هو الأخير لبرشلونة، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، يوم الأحد المقبل.