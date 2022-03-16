القضاء يستضيف ورشة عمل حول انضمام العراق الى "اتفاقية نيويورك"

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بإشراف مجلس القضاء الأعلى وللحاجة الملحة لوضع قاعدة وخارطة طريق للعمل بصدد قرارات التحكيم الدولية في ضوء احكام (اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها) استضاف معهد التطوير القضائي ورشة عمل بخصوص هذه الاتفاقية".وأوضح البيان، أن "الورشة التي نظمها معهد التطوير القضائي قد حاضر فيها نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس حبيب وشارك فيها رؤوساء الهيئات الاستئنافية في كل من الرصافة والكرخ وقضاة محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية ونواب الادعاء العام فيهما".