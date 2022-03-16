Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترقبوا بعد التاسعة.. الركابي ضيف "علناً" على السومرية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الاتحاد العراقي يكشف سر نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات الى الاردن

رياضة

2022-03-16 | 06:20
الاتحاد العراقي يكشف سر نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات الى الاردن
17,290 مشاهدة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات إلى الأردن.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد الموسوي في مؤتمر صحفي، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة وهي الأردن".
 
وفي السياق نفسه، أكد أمين سر الاتحاد محمد فرحان خلال المؤتمر أن "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل".
وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي، قررا نقل مباراة المنتخبين الإماراتي والعراقي يوم 24 مارس/آذار الجاري، إلى أرض محايدة.

وأوضح الاتحاد الإماراتي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، الإعلان عن الملعب المستضيف للمباراة.

وتجمع المباراة بين المنتخبين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وكان الاتحاد الدولي "الفيفا"، قد أعلن في وقت سابق، عن عودة المباريات الدولية إلى الملاعب العراقية، بداية من استضافة الإمارات في تصفيات المونديال.

ثم تم الإعلان بعدها وبشكل رسمي، عن إقامة مباراة المنتخبين في ستاد المدينة الدولي في بغداد، والذي يسع 30 ألف متفرج.

وتم تحديد المسموح لهم بالحضور في هذه المباراة، بـ22 ألف متفرج فقط.

ويذكر أن منتخب الإمارات وشقيقه العراقي، لديهما الفرصة لحسم المركز الثالث في المجموعة والتأهل إلى الملحق الآسيوي.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
دون موافقات رسمية.. قوة أمنية تهدم أكبر مشروع سياحي في بغداد (صور)
29.28%
07:20 | 2022-03-15
دون موافقات رسمية.. قوة أمنية تهدم أكبر مشروع سياحي في بغداد (صور)
07:20 | 2022-03-15
بينها تعديل المنحة.. مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات جديدة
24.92%
11:31 | 2022-03-15
بينها تعديل المنحة.. مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات جديدة
11:31 | 2022-03-15
مجلس الوزراء يلزم جميع المؤسسات الحكومية بهذا الأمر
15.01%
10:18 | 2022-03-15
مجلس الوزراء يلزم جميع المؤسسات الحكومية بهذا الأمر
10:18 | 2022-03-15
شمول فئة جديدة بالمنحة الحكومية – عاجل
10.83%
05:35 | 2022-03-16
شمول فئة جديدة بالمنحة الحكومية – عاجل
05:35 | 2022-03-16
الاتحاد العراقي يكشف سر نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات الى الاردن
10.59%
06:20 | 2022-03-16
الاتحاد العراقي يكشف سر نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات الى الاردن
06:20 | 2022-03-16
هاني رمزي يدخل على خط &quot;قصف أربيل&quot;
9.37%
14:35 | 2022-03-15
هاني رمزي يدخل على خط "قصف أربيل"
14:35 | 2022-03-15
المزيد
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: تداعيات القصف الايراني على اربيل
Play
بالفيديو: تداعيات القصف الايراني على اربيل
08:19 | 2022-03-16
متظاهرون يغلقون طريق كربلاء - حلة والشغب تتدخل - عاجل
Play
متظاهرون يغلقون طريق كربلاء - حلة والشغب تتدخل - عاجل
04:26 | 2022-03-16
على ضفاف نهر دجلة... الصابئة المندائيون يحتفلون بعيد البرونايا‎‎
Play
على ضفاف نهر دجلة... الصابئة المندائيون يحتفلون بعيد البرونايا‎‎
04:17 | 2022-03-16
ما جديد اتفاقية النفط بين العراق ولبنان؟‎‎
Play
ما جديد اتفاقية النفط بين العراق ولبنان؟‎‎
04:10 | 2022-03-16
البرلمان الخامس: بداية متلكئة وعمل معطل وشح واضح في عقد الجلسات‎‎
Play
البرلمان الخامس: بداية متلكئة وعمل معطل وشح واضح في عقد الجلسات‎‎
03:44 | 2022-03-16
بالفيديو: آخر تطورات كورونا في العراق
Play
بالفيديو: آخر تطورات كورونا في العراق
14:00 | 2022-03-15
مراقبون: انعدام الثقة في حوارات تشكيل الحكومة يؤخر النتائج الايجابية
Play
مراقبون: انعدام الثقة في حوارات تشكيل الحكومة يؤخر النتائج الايجابية
05:45 | 2022-03-15
هل قصف اربيل له علاقة بالمشهد السياسي؟
Play
هل قصف اربيل له علاقة بالمشهد السياسي؟
05:41 | 2022-03-15
ارتفاع الأسعار: جشع تجار أم تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟‎‎
Play
ارتفاع الأسعار: جشع تجار أم تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟‎‎
04:08 | 2022-03-15
بالفيديو: ابرز المواقف الدولية بشأن الهجوم الصاروخي على اربيل‎‎
Play
بالفيديو: ابرز المواقف الدولية بشأن الهجوم الصاروخي على اربيل‎‎
04:02 | 2022-03-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.