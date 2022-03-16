الاتحاد العراقي يكشف سر نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات الى الاردن

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد الموسوي في مؤتمر صحفي، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة وهي الأردن".

وفي السياق نفسه، أكد أمين سر الاتحاد محمد فرحان خلال المؤتمر أن "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل".

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي، قررا نقل مباراة المنتخبين الإماراتي والعراقي يوم 24 مارس/آذار الجاري، إلى أرض محايدة.وأوضح الاتحاد الإماراتي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، الإعلان عن الملعب المستضيف للمباراة.وتجمع المباراة بين المنتخبين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.وكان الاتحاد الدولي "الفيفا"، قد أعلن في وقت سابق، عن عودة المباريات الدولية إلى الملاعب العراقية، بداية من استضافة الإمارات في تصفيات المونديال.ثم تم الإعلان بعدها وبشكل رسمي، عن إقامة مباراة المنتخبين في ستاد المدينة الدولي في بغداد، والذي يسع 30 ألف متفرج.وتم تحديد المسموح لهم بالحضور في هذه المباراة، بـ22 ألف متفرج فقط.ويذكر أن منتخب الإمارات وشقيقه العراقي، لديهما الفرصة لحسم المركز الثالث في المجموعة والتأهل إلى الملحق الآسيوي.