ريال مدريد يصدر بيانًا بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

واندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في نهاية شهر فبراير الماضي، وأسفرت عن تدمير العديد من المدن الأوكرانية ووفاة أشخاص وتهجير آلاف العائلات.

وأكد ريال مدريد في بيانه الصادر منذ قليل، أن "النادي سيتبرع بمليون يورو للنازحين في أوكرانيا، ستذهب الأموال إلى الصليب الأحمر وبعض المفوضين القادرين على توصيل المساعدات المالية لمناطق النزاع".سيتبرع نادي ريال مدريد بمبلغ مليون يورو في إطار حملة "الجميع مع أوكرانيا"، والتي أطلقتها مؤسسة ريال مدريد في 5 مارس، للمساعدة في التخفيف عن احتياجات السكان النازحين في أوكرانيا.وأكد النادي الإسباني أن حملة "الجميع مع أوكرانيا" لمؤسسة ريال مدريد مفتوحة طالما كان من الضروري وجود قناة للتسهيل على الجميع في جمع التبرعات لمساعدة المحتاجين في أوكرانيا والبلدان المجاورة أواستقبال اللاجئين في إسبانيا.