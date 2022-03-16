المنتخب العراقي لكرة القدم للصالات يبدأ تدريباته في طهران

وقال علي عبد الحسين رئيس لجنة كرة الصالات في اتحاد الكرة: "المنتخب العراقي سيعسكر في مدينةِ طهران الإيرانية، في معسكرٍ يتضمن تدريباتٍ مكثفة وخوض مباراتين تجريبيتين مع الفرق الإيرانية".وأضاف: "سيتوجه المنتخب العراقي لبيروت الأسبوع المقبل، لخوض مباراتين مع المنتخبِ اللبناني قبيل السفر الى الإمارات للشروع بالمهمةِ الرسميّة في التصفياتِ المؤهلة لبطولة كأس آسيا".يذكر أن المنتخب العراقي لكرة القدم للصالات سيلعب في المجموعة الثانية بجانب البحرين والإمارات.