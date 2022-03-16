المنتخب الزامبي يجري اولى وحداته التدريبية في بغداد

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المُنتخب الزامبي ادى أول وحدة تدريبيّة له في ملعبِ الشعب الدولي استعداداً لمواجهةِ منتخبنا الوطني في ملعبِ المدينةِ الدولي بالثامن عشر من الشهرِ الحالي".وكان المُنتخب الزامبي قد وصول إلى بغداد اليوم وكان في استقباله عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم فراس بحر العلوم.