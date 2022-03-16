العماري يوجه رسالة لـ"فيفا"

وقال العماري في مقطع فيديو نشره والده على حسابه الرسمي في موقع الفيسبوك: "تلقينا اليوم بعض الأخبار السيئة، بقرار الفيفا والاتحاد الآسيوي بنقل مباراتنا المقبلة أمام الإمارات خار البلد، أنا اتحدث عن نفسي وعن زملائي اللاعبين والكادر الفني والإداري، إضافة إلى الشعب العراقي، إنها أخبار حزينة بالنسبة لنا، ونأمل تغيير قرار اللعب في الأردن".وأضاف لاعب خط وسط غوتبورغ، الناشط في الدوري السويدي الممتاز: "يجب أن نلعب في أرضنا لأنه الحق الطبيعي، وكذلك يمنحنا السعادة في اللعب داخل بلدنا، مرّ وقت طويل على مشاهدة جماهيرنا في المباريات الرسمية للمنتخب الوطني، الوضع آمن في العراق حالياً، وبخصوص الظروف الأمنية الأخيرة فإنها ليست خطأنا، وبلدنا آمن للعب كرة القدم، ونأمل أن يتم تغيير القرار من قبلكم، ودعونا نلعب في أرضنا مرةً أخرى".