دولة خليجية تستغرب قرار الفيفا بشأن مواجهة العراق والإمارات

وتعليقاً على التساؤلات التي طرحت مؤخراً إثر زيارة وفد اتحاد كأس الخليج العربي للكويت لتفقد منشآتها الرياضية، قال الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني خلال ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة،: "إنها زيارة روتينية تتم دائماً قبل أي بطولة لتفقد منشآت الدولة المضيفة، وأيضاً منشآت الدولة البديلة ".وأضاف: "سيقوم وفد من الاتحاد خلال الأيام المقبلة بزيارة مدينة البصرة العراقية لتفقد منشآتها التي ستستضيف مباريات كأس الخليج 25، كما هو مقرر سابقاً ".من ناحية ثانية، أبدى حمد بن خليفة بن احمد استغرابه لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة العراق والإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، الى خارج البلد لأسباب أمنية، بعد أن كان مقرراً إقامتها في العاصمة العراقية بغداد بعد رفع الحظر عن ملاعبها، وقال: "لقد علمنا بالخبر خلال اجتماع المكتب التنفيذي لكأس الخليج العربي، وسأتواصل مع عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، لأنقل إليه دعمي للعراق ،واؤكد أحقية منتخب أسود الرافدين في استضافة مبارياته على أرضه وأمام جمهوره".كما أوضح رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أنه سيقوم بالتنسيق الكامل مع الاتحاد العراقي للخطوات العملية، كما سيقوم بالاتصالات السريعة واللازمة كي يكمل المنتخب العراقي مبارياته بين جماهيره في تصفيات كأس العالم.