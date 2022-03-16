حمودي يدعو اتحاد الكرة لرفض "قرار الفيفا"

دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي همام حمودي، الأربعاء، اتحاد كرة القدم الى رفض قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المتضمن نقل مباراة العراق أمام الإمارات من بغداد الى عمان.



وقال حمودي في بيان، إن "قرار الفيفا بحرمان العراق من اللعب على أرضه ظالم، وذو بعد سياسي يندرج تحت محاولات مواصلة عزل العراق، وتشويه صورة الحياة فيه".

وأضاف أن "المنافسات الرياضية ترفع الروح الوطنية لدى الجماهير، وتؤلف قلوبها، وتعزز فخرها واعتزازها بوطنها بما تحققه من انجاز، وهذا هو ما لايريد البعض تحقيقه للعراقيين، خاصة وان هناك دول جوار تتعرض لقصف مستمر ولم يسبق للفيفا حظر اللعب على أراضيها".

واعرب حمودي عن امله "من اتحاد الكرة العراقي رفض القرار، والسعي لالغائه بكل الوسائل المتاحة".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات إلى الأردن، بعد أن أعلن في وقت سابق، عن عودة المباريات الدولية إلى الملاعب العراقية، بداية من استضافة الإمارات في تصفيات المونديال.