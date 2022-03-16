بالصور.. الجماهير العراقية ترد على قرار الفيفا

تنشر السومرية نيوز، صوراً للجماهير العراقية التي حضرت تدريبات المنتخب الوطني اليوم الأربعاء في ملعب الزوراء تحضيراً لمواجهة منتخب زامبيا ودياً بعد غد الجمعة.



واعربت الجماهير وفقاً للصور التي نشرها موقع اتحاد كرة القدم، عن احتجاجها على قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني والإمارات الى أرضٍ محايدةٍ بدلاً من خوضها بملعبِ المدينة الدولي في بغداد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر، اليوم الأربعاء، نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات إلى الأردن، بعد أن أعلن في وقت سابق، عن عودة المباريات الدولية إلى الملاعب العراقية، بداية من استضافة الإمارات في تصفيات المونديال.