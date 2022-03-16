مدرب زامبيا: بغداد مدينة آمنة وأستغرب قرار الفيفا

أكد مدرب المُنتخب الزامبي، الكرواتي أليوشا أسانوفيتش، الأربعاء، أن بغداد مدينة آمنة، معرباً عن استغرابه لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بنقل مباراة العراق والامارات الى عمان.

وقال أسانوفيتش بحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي، "أنا سعيدٌ بتواجدي في العاصمةِ بغداد، ونقدرُ الدعوةَ التي تلقيناها من الاتحادِ العراقي"، لافتا إلى أن "الأجواء طيبةٌ ومثاليةٌ في العاصمةِ بغداد على خلافِ ما يشاعُ في الإعلام، حيث تجولنا في شوارع بغداد وجلسنا في المقاهي، وكان العراقيون لطفاء جداً معنا وكُرماء بحُسنِ الاستقبال أينما تواجدنا".

وأضاف أن "المباراة وديةٌ، لا أملك معلوماتٍ عن المنتخبِ العراقي لكني أعلم أن اللاعب العراقي موهوبٌ، لديّ علاقةٌ طيبةٌ مع المدربِ الأسبق للمنتخبِ العراقي كاتانيتش لأننا لعبنا معاً لمنتخبِ يوغسلافيا في وقتٍ سابق".

وعن رأيه بقرارِ نقلَ مباراة العراق والإمارات إلى مدينةٍ محايدة، أبدى أسانوفيتش استغرابه بالقول "وجدنا وضعاً مثالياً، وشوارع العاصمة ترفلُ بالأمن والسلام، وأهل المدينة طيبون للغاية وكرماء، والعراق يستحقُ أن يلعب في ملعبه"، مضيفاً "مَن يزور العراق ويرى الشارع العراقي والشعب لاشك فإن قراره سيكون مُنصفاً بحق هذه الجماهير المُحبة لكرةِ القدم".



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر، اليوم الأربعاء، نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات إلى الأردن، بعد أن أعلن في وقت سابق، عن عودة المباريات الدولية إلى الملاعب العراقية، بداية من استضافة الإمارات في تصفيات المونديال.