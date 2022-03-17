أول تعليق من مدرب فياريال بعد اقصاء يوفنتوس من دوري الأبطال

وقال إيمري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أهدي هذا الانتصار لخوسيه مانويل لانيزا (نائب رئيس النادي والمتعافي من السرطان)".وأضاف: "أيضًا أهدي الفوز للرئيس فرناندو والذي يمر ببعض الصعوبات، تحدثت معه هذا الصباح، ويسعدني أننا جميعًا ساهمنا في منحه الفرحة".وتابع إيمري: "المباراة سارت في اتجاهات مختلفة، لكن كانت في صالحنا، وفي الشوط الأول كان بإمكاننا تسجيل هدفين أو 3".وأردف: "في الشوط الثاني كان الخصم مستحوذا، وكان التوازن في الفرص، وتوقعت مباراة طويلة، لكن في النهاية حققنا النصر".وعن مشاركة جيرارد مورينو والذي كان حاسمًا، علق: "كانت لدينا خطة للمباراة، وعانينا من لحظات صعبة، وجيرارد نفسه عانى من صعوبات هذا الموسم، لكننا كنا واثقين من الاعتماد عليه، وساهم في تحقيقنا الفوز اليوم".