اللجنة الأولمبية: الوضع الأمني مستتب في بغداد وعلى الفيفا إنصاف الكرة العراقية

وذكر بيان للجنة الاولمبية ورد للسومرية نيوز، إنها"تستغرب موقف الفيفا والاتحاد الاسيوي بنقل مكان مباراة منتخب العراق الوطني وشقيقه الاماراتي من ملعب المدينة في العاصمة بغداد الى ملعب محايد ".واضاف البيان: "ندعو الفيفا والاتحاد الآسيوي الى إنصاف الكرة العراقية وإحترام منطق التنافس العادل والسماح للمنتخبات الكروية العراقية بخوض مبارياتها الرسمية على ملاعب عموم البلاد بالنظر لاستقرار الموقف الأمني وإستتبابه بالقياس لما يجري في الكثير من بلدان المعمورة التي تحتضن ملاعبها مباريات منتخباتها".وكان الاتحادان الدولي "فيفا" والآسيوي لكرة القدم سمحا باقامة مباراة منتخبي العراق والامارات في العاصمة بغداد في الرابع والعشرين من شهر آذار الجاري والتي تندرج في سياق منافسات المجموعة الآسيوية التصفوية الأولى المؤهلة لمونديال الدوحة 2022 قبل ان يتراجعا عن ذلك برسالة رسمية أبرقاها الى الاتحاد العراقي لكرة القدم.