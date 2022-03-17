ريال مدريد يقرر التخلص من 7 لاعبين في الصيف المقبل

يعتزم ريال مدريد التخلص من 7 لاعبين دفعة واحدة، عبر عرضهم للبيع أو عدم تجديد عقودهم المنتهية بانقضاء شهر حزيران المقبل.



وبحسب موقع"yardbarke " ، فإن أكبر الأسماء التي سترحل عن صفوف ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو والويلزي غاريث بيل، حيث ينتهي عقد الثنائي المخضرم بانتهاء الموسم الحالي، ولا تبدو إدارة النادي الملكي مهتمة بتجديد عقودهما لفترة قادمة.

وبحسب نفس المصدر، يسعى ريال مدريد أيضا للتخلص من لاعب خط الوسط الإسباني إيسكو، إلى جانب إعارة أو بيع مواطنه داني سيبايوس الذي يتبقى على عقده عام واحد فقط في سانتياغو بيرنابيو.



وتكمن المفاجأة في مساعي ريال مدريد، لعرض النجم البلجيكي إيدين هازارد للبيع الصيف المقبل، بعد استسلام إدارة النادي الملكي واقتناعها بأن اللاعب بمثابة الصفقة الأكثر فشلاً في تاريخ الملكي، يضاف إلى ذلك بيع الثنائي الهجومي، الصربي لوكا يوفيتش والدومينيكاني ماريانو دياز.