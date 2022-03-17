تعرف على موعد ونظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء، بصعود تشيلسي وفياريال على حساب ليل ويوفنتوس، على الترتيب.

وضمت قائمة المتأهلين إلى ربع النهائي ثمانية أندية وهي: ليفربول، بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، وفياريال.

موعد القرعة

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الرسمي، إن قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، ستقام غدا الجمعة، في مقر "اليويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وتنطلق القرعة في تمام الساعة الـ11 صباحا بتوقيت غرينيتش، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الرسمي، إن قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، ستقام غدا الجمعة، في مقر "اليويفا" في مدينة نيون السويسرية.وتنطلق القرعة في تمام الساعة الـ11 صباحا بتوقيت غرينيتش، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

نظام القرعة

أكد "اليويفا" أن القرعة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، ولن توضع أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة فريق آخر، إذ يمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

كما كشف الاتحاد الأوروبي أن القرعة ستحدد مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي، والتي سيتم إجراء قرعة هذا الدور مع قرعة ربع النهائي في نفس اليوم، أي غدا الجمعة.



مواعيد المباريات

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 5 و6 أبريل، وموعد الإياب هو 12 و13 أبريل 2022.

مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ستقامان يومي 26 و27 أبريل، فيما تجرى مباراتا الإياب في 3 و4 مايو 2022.

أما موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، فهو 28 مايو 2022 وسيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

تجدر الإشارة إلى أن "اليويفا" ألغى قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض في حال التعادل في نتيجتي مباراتي الذهاب والعودة في الأدوار الإقصائية لبطولاته.

وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في مباراتي الذهاب والإياب، وفي حال استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح.