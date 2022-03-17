مستشار دورتموند يفجر مفاجأة بشأن مستقبل "هالاند"

وأكدت التقارير الإعلامية، أن المهاجم النرويجي البالغ من العمر "21 عاما" لديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو في عقده مع بوروسيا دورتموند، والذي سيصبح متاحا في الصيف المقبل، وبالتالي فإن هالاند محط اهتمام أكبر الأندية في أوروبا.وكشف ماتياس زامر في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل الإعلام، أن مانشستر سيتي قدم عرضا كبيرا للمهاجم النرويجي، وقال: كدت أفقد وعيي عندما علمت بعرض مانشستر سيتي لهالاند.وواصل: لقد أصبت بجلطة عندما رأيت الأرقام، لا يمكنني حتى عدها.وتطرقت التقارير الإنجليزية إلى أن مانشستر سيتي مستعد لدفع 594 ألف يورو لهالاند في الأسبوع.وسجل هالاند 23 هدفا خلال 21 مباراة مع دورتموند الألماني في جميع المسابقات بالموسم الجاري، إلى جانب 6 تمريرات حاسمة.ويتطلع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي إلى التعاقد مع هالاند بعدما فشل الصيف الماضي في كسب خدمات مهاجم توتنهام هاري كين، في حين ينافس على صفقة نجم بوروسيا كلا من ريال مدريد وبرشلونة.