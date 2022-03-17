أنشيلوتي يضع 4 بدائل لتعويض بنزيما في الكلاسيكو

والأحد المقبل يستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة في الكلاسيكو الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو ببطولة الدوري.

ويعاني كريم بنزيما من إصابة تعرض لها الإثنين الماضي في مباراة ريال مدريد ومايوركا بملعب إيبو ستار، ومازال موقفه صعبًا من اللحاق بالكلاسيكو.صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن "كارلو أنشيلوتي لديه 4 بدائل لتعويض غياب بنزيما عن الكلاسيكو، وأبرزهم هو لوكا يوفيتش".اللاعب الصربي لم يلعب منذ 12 فبراير، عندما دخل لمدة حوالي ربع ساعة ضد فياريال، ولعب مباراتين فقط أساسيًا من أصل 41 لـ ريال مدريد.إيسكو يأتي في المرتبة الثانية، فهو لم يلعب أي مباراة منذ 6 فبراير، وجربه أنشيلوتي بديلًا لـ بنزيما ضد غرناطة لكنه لم يقنع المدرب الأيطالي، كما أنه يفكر في مستقبله والرحيل خلال الصيف المقبل.جاريث بيل وضعه لا يختلف كثيرًا عن إيسكو، ومنذ عودته في 20 يناير الماضي، شارك في 9 دقائق فقط، وأمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 3 دقائق، ضمن 11 مباراة على مدار الموسم للاعب الويلزي.أخيرًا، الخيار الرابع هو ماريانو دياز، الذي لا يختلف وضعه كثيرًا عن المهاجم الصربي، لكنه لعب أكثر من المتوقع هذا الموسم، 14 مباراة حصل خلالهم على الفرصة من المدرب كارلو أنشيلوتي.