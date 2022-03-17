منتخبنا بالطقم الأخضر في ودية زامبيا (صور)

عقدَ المؤتمر الفني، لمباراةِ منتخبنا الوطني وزامبيا في مقرّ الاتحاد، بحضور مُشرف المباراة الأردني أحمد قطيشات، وحضر عن الجانب العراقي المدير الإداري غيث مهنا ومُدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الإعلامي محمد عماد، إضافة الى الطواقم الإدارية الخاصة بملعبِ المدينة واتحاد الكرة،



وسيرتدي منتخبنا الوطني الطقمَ الأخضر الكامل وحراس المرمى بالزي الأصفر، على أن تكون ملابسُ التسخين والإحماء باللونين الذهبي والفضي، بينما سيرتدي منتخب زامبيا الطقمَ الأبيض الكامل والحراس باللون السماوي الكامل بينما تكون ملابس التسخين والإحماء باللون الاحمر، ويرتدي حاملو الكرات على جوانب الملعبِ اللون الأزرق.

وتم الاتفاقُ، خلال المؤتمر الفني، على أن يكون التبديل مفتوحاً لستةِ لاعبين في ثلاثة توقفاتٍ مع إمكانيةِ رفع عدد التبديل حسب الاتفاق فيما بعد، حيث طلبَ الجانب الزامبي أن يرتفع العددُ الى سبعة بدلاءٍ،

ويقود المباراة طاقم تحكيم عراقي مؤلف من يوسف سعيد، وأكرم علي، وجهاد عطية، وأحمد كاظم، ولؤي صبحي مقيّم الحكام، وسيرتدي الطاقمُ التحكيمي اللون الأحمر والأسود.

يذكر أن المباراة ستقام غداً الجمعة في الثامنةِ مساءً في ملعبِ المدينة الدولي، وسيتمّ بثها على الهواءِ مباشرةً حسب الاتفاق مع الجهةِ الراعية والقنواتِ الناقلة.