الريال وبرشلونة يغيران الوانهما في الكلاسيكو

كشفت مصادر صحفية اسبانية، اليوم الخميس، عن الالوان التي سيرتديها لاعبوا ناديي ريال مدريد وبرشلونة خلال الكلاسيكو القادم.

وذكرت المصادر ان " الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة التاسعة والعشرين من الليجا سيشهد ابتعاد كلا الناديين عن الألوان التقليدية التي تميز الفريقين".



واضافت ان "الريال لن يرتدي قميصه الأبيض حيث تم تصميم قميص أسود لارتدائه في تلك المباراة ، وذلك بسبب مرور 120 عامًا على نشأة النادي، بينما سيرتدي برشلونة القميص البديل والذي يحمل اللونين الأصفر والأحمر ، بعيدًا عن قميص البلوجرانا الشهير ".