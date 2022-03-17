اسود الرافدين يختتمون تحضيراتهم لمواجهة زامبيا

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "شاركَ في التدريبات (31) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، محمد حميد ، محمد صالح ، دلوفان مهدي، محمد شاكر ، أحمد إبراهيم ، حسن عبد الكريم، مراد محمد، عباس قاسم، علي حصني، إبراهيم بايش، مصطفى محمد جبر ، محمد علي عبود، محمد قاسم، سعد عبد الأمير ، حسن داخل، حسين جبار ، شيركو كريم، وكاع رمضان، مهند عبد الرحيم، سعد ناطق ، أحمد فرحان، مناف يونس، رسلان حنون، ضرغام اسماعيل، حسن رائد، أمجد عطوان، مصطفى ناظم، بشار رسن، أيمن حسين، علاء عباس".واضاف ان "تدريباتُ اليوم تلخصت بـ 75 دقيقةً كونها الأخيرة قبل مواجهةِ الغد ضد زامبيا، وابتدأت الوحدةُ التدريبيّة بمحاضرةٍ من قبل المدرب عبد الغني شهد مع اللاعبين، تلتها عملياتُ التسخين والإحماء مع بعضِ التمارين البدنية الخفيفة من قبل مدرب اللياقة سردار محمد، ثم تم تقسيمُ الفريق إلى مجاميع واللعب أربعة فرق في نص ملعبين شاركَ فيها الجميع باستثناء علاء عباس وسعد عبد الأمير وجلال حسن، حيث لا يزال الأول في طور التعافي من إصابته، بينما تفرغ الأخيران من أجل تمارين الاستشفاء، حيث سبق أن شاركا في مباراةِ فريقهم الزوراء ضد الشارقة قبل يومين".واشار البيان الى ان لاعب المنتخب الوطني، سعد عبد الأمير، أوضحَ: "كنا نمني النفس باللعب على أرضنا وبين جماهيرنا لمنحنا دافعاً وحافزاً معنوياً كبيراً".وأضافَ: الموضوع صدمةٌ كبيرةٌ ولكل اللاعبين والجهاز الفني، وزملائي سيكونون على عهدهم وردهم في أرض الملعب أينما كان وليس فرقاً لنا سواء باللعب في الأردن أو قطر، وسنكون على قدر المسؤولية والتأهل الى الملحق".أما زميله شيركو كريم، "فتحدث عن آخر الاستعدادات قبل مواجهة زامبيا، مؤكداً جاهزيّة اللاعبين لتقديم مباراةٍ طيبة تليق باسم المنتخب الوطني ".