تشافي يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة جلطة سراي

ويسعى برشلونة لمواصلة المشوار في المسابقة الأوروبية، خاصة أنه ودع دوري أبطال أوروبا في مفاجأة كبيرة هذا الموسم من مرحلة المجموعات، ويسعى لإنقاذ موسمه بلقب تلك المسابقة.وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب الكامب نو الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي بدون أهداف.وفيما يلي تشكيل برشلونة:تير شتيجن- ألبا- بيكيه- جارسيا- ديست- بوسكيتس- بيدري- دي يونج- توريس- تراروي- أوباميانج.بينما أتى تشكيل جلطة سراي كالأتي:بينيا- بوي- نيلسون- ماركاو- فان أنهولت- كوتلو- أنتاليالي- بابل- سيكالدو- أكتورك أوغلو- جوميز.ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة كل من: نيتو- تيناس- أراوخو- بويج- ديمبلي- ديباي- برايثوايت- لينجليه- لوك دي يونج- مينجويزا- جونزاليز- جافي.