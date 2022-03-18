أبراهام يزاحم كين على عرش إنجليزي فريد

وكانت المباراة في طريقها للأشواط الإضافية بعدما تقدم فيتيسه بهدف دون رد، لكن أبراهام ظهر في الصورة بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.واستفاد الجيالوروسي من فوزه ذهابا خارج ملعبه بهدف دون رد، ليتأهل إلى الدور القادم بانتصاره (2-1) بمجموع المباراتين.وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى تصدر الدولي الإنجليزي قائمة هدافي دوري المؤتمر هذا الموسم برصيد 7 أهداف حتى الآن.فيما ذكرت شبكة "أوبتا" أن أبراهام هو ثاني أكثر اللاعبين الإنجليز تسجيلا للأهداف في مختلف البطولات هذا الموسم بكافة الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.وسجل أبراهام حتى الآن 21 هدفا، ليأتي خلف مواطنه هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، بفارق هدف وحيد.