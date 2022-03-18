دي يونج يحسم موقفه من مغادرة برشلونة

حسم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب خط وسط برشلونة، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، بعدما ترددت أنباء حول عدم استمراره.







وبسؤاله عن حقيقة اقترابه من بايرن ميونخ، أجاب "لا، أنا سعيد في برشلونة، أود ألعب هنا لأطول فترة ممكنة".



ومر النجم الهولندي بمرحلة عدم استقرار بعد إقالة رونالد كومان، الذي كان يمنحه حرية التحرك والتقدم للأمام، والمشاركة في أداء المهام الهجومية. وقال دي يونج، خلال تصريحاته لقناة Ziggo Sport "أحب التواجد في برشلونة، سأوافق على تمديد عقدي لمدة 6 سنوات، إذا عرض علي النادي ذلك".وبسؤاله عن حقيقة اقترابه من بايرن ميونخ، أجاب "لا، أنا سعيد في برشلونة، أود ألعب هنا لأطول فترة ممكنة".ومر النجم الهولندي بمرحلة عدم استقرار بعد إقالة رونالد كومان، الذي كان يمنحه حرية التحرك والتقدم للأمام، والمشاركة في أداء المهام الهجومية.

وضم برشلونة، فرينكي دي يونج في صيف 2019، قادمًا من صفوف أياكس مقابل 75 مليون يورو.



ومدد فرينكي دي يونج، تعاقده مع البارسا حتى عام 2026، بشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.