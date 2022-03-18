توماس بارتي يعتنق الإسلام (صور)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للاعب الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي، وقالوا إنه اعتنق الإسلام.



ويظهر بارتي مع رجل في أحد المراكز الإسلامية في لندن.





ويوضح الحساب أن رجل الدين إمام وخطيب باحث في العلوم الشرعية، ومجيز للإقراء، ومؤلف ومناظر في المتناقضات المزعومة حول القرآن الكريم والسنّة النبوية. ونشر حساب باسم "مأذون شرعي معتمد بلندن" صورا لرجل دين مع بارتي الذي ظهر وهو يحمل المصحف الشريف وكتب: "الحمد لله الذي يهدي من يشاء، أسلم لله تعالى في مكتبنا لاعب فريق آرسنال، اللاعب البشوش الخلوق توماس بارتي، ولله وحده المنة والفضل نسأل الله تعالى أن يثبته على الإسلام".ويوضح الحساب أن رجل الدين إمام وخطيب باحث في العلوم الشرعية، ومجيز للإقراء، ومؤلف ومناظر في المتناقضات المزعومة حول القرآن الكريم والسنّة النبوية.

في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من بارتي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.



وتدرج توماس بارتي في أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى آرسنال في أكتوبر 2020 مقابل 40 مليون يورو.

وسجل اللاعب الغاني هدفين وصنع هدفا في 24 مباراة مع آرسنال الموسم الحالي.

ويستعد بارتي للمشاركة مع منتخب بلاده غانا في المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022، حيث يلتقي منتخب نيجيريا في مباراتين فاصلتين يومي 25 و29 مارس الجاري.