محكمة التحكيم الرياضية ترفض إلغاء استبعاد روسيا من مسابقات "الفيفا"

ويعني قرار محكمة التحكيم الرياضية، أن المنتخب الروسي سيبقى مستبعدا من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022 نهاية الشهر الجاري.ولا يعتبر هذا القرار الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قرار مماثل بخصوص استبعاد روسيا من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حكما مسبقا على الحكم المستقبلي للمحكمة الرياضية في موضوع النزاع، وهو أمر غير متوقع لأسابيع عدة على الأقل.يذكر أن "الفيفا" و"الاتحاد الأوروبي" لكرة القدم أوقفا المنتخب الروسي والأندية المحلية من المشاركة في البطولات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.وقرر الاتحادان الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، في نهاية شهر فبراير الماضي، استبعاد المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وكان من المقرر أن يستضيف المنتخب الروسي نظيره البولندي يوم 24 من مارس المقبل، بالعاصمة موسكو، في مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة، على أن يلعب الفائز منهما على أرضه في الـ29 من الشهر ذاته، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك، لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر.