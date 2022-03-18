مواجهات قوية في ربع نهائي الدوري الأوروبي – عاجل

وفيما يلي نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي:لايبزيغ VS أتلانتا.آينتراخت فرانكفورت VS برشلونة.ويستهام VS ليون.سبورتينغ براغا VS رينجرز.قرعة نصف النهائيالفائز من مواجهة برشلونة وآينترخت فرانكفورت VS الفائز من مواجهة ويستهام وليون.مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي:ذهاب ربع النهائي: 7 أبريل/نيسان.إياب ربع النهائي: 14 أبريل/نيسان.ذهاب نصف النهائي: 28 أبريل/نيسان.إياب نصف النهائي: 5 مايو/أيار.ومن المقرر أن يستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية المباراة النهائية، يوم الأربعاء 18 مايو/أيار.وفياريال هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي، في حين أن إشبيلية هو أكثر ناد نال اللقب وفي رصيده 6 ألقاب، مقابل 3 لكل من ليفربول وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس، ولقبين لكل من تشيلسي وبورتو وفينورد روتردام وبارما وغوتنبيرغ وريال مدريد وتوتنهام وبروسيا مونشنغلادباخ.