الإصابة تبعد نجم المنتخب السوري عن مواجهتي العراق ولبنان

أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري، غياب حسام عايش عن منتخب سوريا، أمام العراق ولبنان في ختام منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر 2022.

وقالت اللجنة، في بيان رسمي: "في إطار المتابعة الطبية لإصابات لاعبي منتخبنا الوطني الأول، وبعد التواصل مع اللاعب حسام عايش والاتصال مع الجهاز الطبي لناديه في السويد تبين إصابته بالتهاب في أوتار العضلات المقربة اليمنى، نتيجة الجهد الكبير الذي بذله في الفترة الأخيرة".

وزاد: "سيكون عايش بحاجة إلى فترة راحة وعلاج لمدة 10 أيام كحد أدنى وبذلك ينضم حسام إلى قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن مباراتي منتخبنا الوطني أمام كل من لبنان والعراق والتي تضم أيضا، محمود البحر وعبد الرحمن ويس، ورد السلامة، فهد اليوسف (بداعي الإصابة) إضافة إلى محمود المواس الذي سيغيب عن مباراة لبنان بسبب تراكم البطاقات".

يذكر أن نسور قاسيون يحتلون المركز السادس "الأخير" بالمجموعة الأولى بنقطتين من التعادل مع الإمارات والعراق، وخرج مبكرا من دائرة المنافسة.