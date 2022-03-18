بنزيما لن يشارك في الكلاسيكو

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "النادي لن يفرض على هدافه خوض الكلاسيكو خاصة مع اقتراب ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال. ورغم أن هداف ريال مدريد غير مستبعد بنسبة 100% من تشكيلة النادي الملكي أمام برشلونة، لكن مشاركته تبدو صعبة بشكل متزايد ويقدرها ريال مدريد بنسبة 40%".واضافت ان "النادي واللاعب ذاته وضع مواجهة تشيلسي كأولوية، خاصة أن ريال مدريد يتصدر الليغا بفارق 10 نقاط عن إشبيلية و 15 عن برشلونة".وأصيب مهاجم منتخب فرنسا بعد تسجيله هدفين، وصناعة هدف لمتصدر الدوري خلال الفوز 3/0 على ريال مايوركا، يوم الإثنين الماضي.وسيستضيف ريال مدريد منافسه الأزلي برشلونة في فرصة لتعزيز صدارته ومواصلة رفع معنوياته عقب الانتفاضة الملحمية أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.