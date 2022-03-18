بحضور جماهيري كبير في بغداد.. العراق يهزم زامبيا ودياً

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخبنا الوطني بهدفين سجلهما كل من ضرغام اسماعيل و احمد ابراهيم .وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم ايمن حسين من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الوطني العراقي في الدقيقة (77).وكان عدد الحضور الجماهيري في ملعب المدينة الدولي لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي الدولية الودية وصل نحو (25) الف متفرج.