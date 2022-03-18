مدرب المنتخب الزامبي: لم أجد في العراق إلا الراحةَ والاطمئنان

وقال اسانوفيتش في مؤتمره الصحفي الذي أقيمَ بعد نهايةِ مُباراة المنتخبين العراقي والزامبي، انه "طيلة تواجدنا في العراق لم أجد إلا الراحةَ والاطمئنان، وشعرتُ بالأمانِ التام عكس ما يروج له، وكانت لي جولةٌ في بغداد يوم أمس شاهدتُ الجميعَ يعيش بهدوءٍ وسط حالةٍ أمنيةٍ مُمتازة".وأضافَ: إن منتخبنا قدّمَ مباراةً جيدةً أمام منتخبٍ منظمٍ مثل العراق، وأمام جمهورٍ كبيرٍ وملعبٍ رائعٍ وجميل، وإن هذه المباراة أضافت لنا الكثيرَ، وستكون بادرةً للانطلاقِ بالنسبة لنا".