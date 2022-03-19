يوفنتوس يحسم مصير أليجري بعد فضيحة فياريال

وسقط يوفنتوس على أرضه أمام فياريال بخسارة فادحة (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ليودع اليوفي منافسات دوري الأبطال بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين.وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن مستقبل أليجري في يوفنتوس ليس محل شك، لكن النادي يفكر في تغيير جزء من طاقمه التدريبي بداية من الموسم الجديد.وأضافت أن مسؤولي يوفنتوس يدرسون إجراء بعض التغييرات بعد خروج الفريق من دوري الأبطال بهزيمة قاسية، بعيدا عن منصب أليجري.جدير بالذكر أن أليجري انضم إلى يوفنتوس بعقد لمدة 4 سنوات، حيث يحصل على 9 ملايين يورو كراتب سنوي.يشار إلى أن فريق السيدة العجوز لا يزال ضمن سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.