رئيس رابطة الدوري الإسباني: أتمنى عودة ميسي

وقال تيباس، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا": "دائمًا ما أحببت جوزيه مورينيو، لا أعرف السبب سواء كان ذلك بسبب أسلوبه في التدريب، أو النكهة التي يمنحها لكرة القدم".وأضاف: "من المهم دائمًا مشاهدة كرة القدم بشغف كبير، هناك الكثير من الأمور التي يصرح بها ولا أتفق معها، لكن أحب شخصيته، أفتقد مورينيو".وزاد: "أي لاعب أريد مشاهدته في الدوري الإسباني؟ ميسي، أعتقد أنه لا يزال أمامه عامين أو 3 أعوام في مستوى جيد، ميسي يقدم 80% مما لديه، ولا يزال في أعلى مستوى، وبالتالي سأكون سعيدًا لو عاد ميسي، وأعتقد أنه يمكن أن يعود لبرشلونة في ظروف اقتصادية أخرى".وتطرق للحديث عن كيليان مبابي، قائلا: "من بين أفضل اللاعبين في العالم، وسيساهم كثيرًا في الدوري الإسباني، يجب أن نستفيد كثيرًا من إمكانية وصوله في زيادة نمو البطولة، كل العالم يريد مبابي في فريقه، وبالطبع سيكون إضافة عظيمة للدوري".وعن قدرة ريال مدريد على التعاقد مع مبابي وإيرلنج هالاند: "يمكنه تحمل الثنائي، خاصة أنه تعامل اقتصاديًا بصورة جيدة في الأونة الأخيرة، وبات قادرًا على تطوير ملعبه".وختم: "يقولون إن ريال مدريد سيتوج بكل شيء في حال التعاقد معهما، ولكن قيل نفس الأمر مع إيدين هازاراد، لكنه لم يقدم المستوى المتوقع، كما أن باريس سان جيرمان بالفريق الذي يملكه كان لا يجب أن يودع دوري الأبطال، ولم يتوج بلقب الدوري الفرنسي العام الماضي".