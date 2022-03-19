المنتخب الوطني يخوض وحدة تدريبية صباحية (صور)

خاضَ المُنتخب الوطني، اليوم، وحدةً تدريبيّةً صباحيّة على أرضِ ملعب الشعب، وبمشاركة (31) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، محمد صالح، دلوفان مهدي، محمد شاكر ، حسن عبد الكريم، مراد محمد، عباس قاسم، علي حصني، إبراهيم بايش، مصطفى محمد جبر ، محمد علي عبود ، محمد قاسم، سعد عبد الأمير ، حسن داخل، حسين جبار ، شيركو كريم، وكاع رمضان، مهند عبد الرحيم، سعد ناطق، أحمد فرحان، مناف يونس، رسلان حنون، ضرغام إسماعيل، حسن رائد، أمجد عطوان، مصطفى ناظم، بشار رسن، أيمن حسين، علاء عباس.



وجاءت التمريناتُ بدنيّةً واستشفائيّة، ولمدة ساعةٍ كاملةٍ، وتنوعت من لاعبٍ إلى آخر حسب دقائق اشتراكهم في مُباراة أمس ضد منتخبِ زامبيا، وشملت أيضاً بعضَ الأمور الفنيّة بإشراف الجهاز الفني.







وقد منح الجهازُ الفني للاعبي المُنتخبِ الوطني قسطاً من الراحةِ بعد نهايةِ تدريبات اليوم، والسَماح لمُغادرة مقرّ إقامتهم، على أن يكون التحاقهم غداً في مقرّ الإقامة، ومن المؤمل أن يلتحقَ معهم اللاعب "علي فائز" ومُعاودة التدريباتِ تحضيراً لمواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر 2022، بينما سيكون التحاق زيدان إقبال وعلي الحمادي بعد غد.

