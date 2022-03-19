رسميًا.. السعودية تستضيف مباراة الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي، أكدا نقل مباراة العراق والإمارات المقرر إقامتها في 24 آذار من استاد المدينة الدولي في بغداد إلى الرياض في المملكة العربية السعودية".وأوضح أن "القرار يأتي في أعقاب الأحداث الأخيرة في العراق وكذلك التحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة ، حيث تم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي".وتابع أن "قرار نقل المباراة إلى مكان محايد جاء بناءً على التقييم ولضمان أعلى معايير السلامة والأمن لجميع أصحاب المصلحة المعنيين".ويحتل العراق حاليا المركز الخامس في المجموعة الأولى بعد ثماني مباريات ويلعب آخر مباريات المجموعة الأولى خارج أرضه ضد سوريا في 29 آذار على ملعب راشد بدبي بالإمارات.