Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الصدر يغرد بذكرى النصف من شعبان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

محمد صلاح يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة للتعاقد معه

رياضة

2022-03-19 | 05:07
محمد صلاح يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة للتعاقد معه
2,694 مشاهدة

ذكرت صحيفة إسبانية، اليوم السبت، إن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أبلغ إدارة برشلونة على موافقته واستعداده للانتقال إلى العملاق الكتالوني في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يأتي ذلك على خلفية توقف المفاوضات بين صلاح والريدز بشأن العقد الجديد، مشيرة إلى أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع النجم المصري.
وأكدت الصحيفة أن صلاح منفتح على خطوة الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وأوضحت أن إدارة برشلونة ترى في صلاح بديلا أرخص من النرويغي إيرلنيغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأفادت الصحيفة، بأن برشلونة مستعد لتجهيز عرض بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم صلاح، ولكنها لفتت إلى أن ليفربول بينما يقيّم الصفقة بـ83 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن عقد صلاح مع الريدز ينتهي في صيف 2023 ويمكن لليفربول أن يضع صلاح على قائمة الانتقالات هذا الصيف إذا فشل في الاتفاق على الشروط الجديدة بحلول الصيف المقبل.

وتشير التقارير إلى أن صلاح يرغب في رفع قيمة راتبه مع ليفربول إلى 500 ألف جنيه إسترليني، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في بريميرليغ، لكن قوبل ذلك بالرفض.

وكان صلاح قد تحدث عن الموضوع في وقت سابق، قائلا: "أريد أن أبقى، لكن الأمر ليس بيدي، الأمر بأيديهم"، مضيفا "إنهم يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة".

ويسعى البارسا إلى ضم محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بينما قالت صحف إسبانية إن الفرعون المصري يمثل اختيارا مفضلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.

ويريد برشلونة تدعيم صفوف فريقه حتى يحقق نتائج أفضل في الصيف المقبل، خاصة أن صلاح استطاع تحقيق نتائج جيدة في السابق عن طريق استخدامه في مراكز هجومية مختلفة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

ضبط خرق احد الانابيب النفطية وأربع عجلات لـ
Play
ضبط خرق احد الانابيب النفطية وأربع عجلات لـ"مواد كهربائية" في محافظتين (فيديو)
06:10 | 2022-03-19
بالفيديو.. طرد مدير عام توزيع المنتجات النفطية في كركوك
Play
بالفيديو.. طرد مدير عام توزيع المنتجات النفطية في كركوك
13:51 | 2022-03-18
رئيس هيئة الحج والعمرة يفتتح مدرسة احرار الحسين(ع)
Play
رئيس هيئة الحج والعمرة يفتتح مدرسة احرار الحسين(ع)
03:35 | 2022-03-18
نقص حاد بوقود
Play
نقص حاد بوقود "البانزين" في بعض المحافظات العراقية
06:30 | 2022-03-17
سامراء: المواقع الأثرية مهددة بالاندثار‎‎
Play
سامراء: المواقع الأثرية مهددة بالاندثار‎‎
05:59 | 2022-03-17
الكلاب السائبة ظاهرة تهدد ارواح المواطنين ببغداد
Play
الكلاب السائبة ظاهرة تهدد ارواح المواطنين ببغداد
05:30 | 2022-03-17
بالفيديو: كربلاء المقدسة تستعد لزيارة النصف من شعبان
Play
بالفيديو: كربلاء المقدسة تستعد لزيارة النصف من شعبان
05:15 | 2022-03-17
مأساة حلبجة.. ذكرى أليمة في الوجدان الكردي!
Play
مأساة حلبجة.. ذكرى أليمة في الوجدان الكردي!
04:59 | 2022-03-17
مراقبون: تحذير من غضب عارم في حال عدم تحقيق المطالب الشعبية
Play
مراقبون: تحذير من غضب عارم في حال عدم تحقيق المطالب الشعبية
04:45 | 2022-03-17
مع تحديد موعد انتخاب رئاسة الجمهورية: لا توافقات في الأفق‎‎
Play
مع تحديد موعد انتخاب رئاسة الجمهورية: لا توافقات في الأفق‎‎
04:22 | 2022-03-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.