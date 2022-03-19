ضربة موجعة للمنتخب الوطني قبيل موقعة الإمارات

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، فقد "تعرض نجم المُنتخب الوطني، المحترف في نادي غوتنبرغ السويدي (أمير العماري) إلى إصابةٍ عَضليّةٍ في مُباراةٍ وديةٍ خاضها فريقه يوم أمس ضد فريقِ نوربي، وذلك حسب التَشخِيص الطبي".وأوضح البيان، أن "اللاعب أكد في اتصالٍ هاتفي مع إدارةِ المُنتخب الوطني، أنه بحاجةٍ إلى الراحةِ من أسبوعٍ إلى عشرة أيامٍ، وبالتالي تأكدَ غيابه عن مواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ إلى مونديال قطر 2022".ومن المؤمل أن يعلنَ الجهازُ الفني، اليوم، القائمةَ النهائيّة المُؤلفة من (30) لاعباً لخوضِ مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفياتِ المُؤهلة لكأسِ العالم ٢٠٢٢.