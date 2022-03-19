بالاسماء.. قائمة المنتخب الوطني لمباراتي الإمارات وسوريا

أعلن الجهازُ الفني للمنتخبِ الوطني القائمةَ المُستدعاة لمباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022 .

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن القائمة ضمت (30) لاعباً هم كلٌ من : جلال حسن، محمد حميد ، دلوفان مهدي، محمد شاكر ، أحمد إبراهيم، عباس قاسم ، حسن عبد الكريم، حسن رائد ، ابراهيم بايش ، مصطفى محمد جبر ، محمد علي عبود ، سعد عبد الأمير ، مهند جعاز ، حسن داخل، شيركو كريم، مهند عبد الرحيم ، سعد ناطق ، مناف يونس ، ضرغام اسماعيل، أمجد عطوان ، مصطفى ناظم ، بشار رسن، زيدان إقبال، أيمن حسين ، علي فائز ، حسين علي ، جيستن ميرام ، علاء عباس، علي الحمادي، أحمد فرحان.