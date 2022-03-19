ماركا: كأس العالم فرصة ميسي الأخيرة للفوز بالكرة الذهبية

ليونيل انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، وفشل في الصعود إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصاه ريال مدريد بنتيجة 3/2 في المباراتين.



صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت بأن ليونيل ميسي يفكر في مستقبله داخل باريس سان جيرمان فقط، ولا يوجد أي نية لديه للرحيل أو العودة إلى برشلونة كما أشارت بعض التقارير الفترة الماضية.

فرصة ميسي الأخيرة هي كأس العالم، من الناحية النظرية سيكون صاحب الـ35 عامًا أمام مهمة صعبة مع المنتخب الأرجنتيني، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن الألبيسيليستي بعد الفوز بـ كوبا أمريكا الصيف الماضي.مع رحيل كيليان مبابي، واحتمالية مغادرة نيمار، سيكون الأمر صعبًا على ميسي، وينتظر ميركاتو جديد لـ باريس سان جيرمان يدعم من خلاله صفوفه، من أجل العودة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل ومحاولة الفوز باللقب الذي لم يدخل خزائن النادي الباريسي.ميسي يريد الاستمرار في إضافة الألقاب إلى مسيرته، ولا يحتقر الدوري الفرنسي الذي يقترب باريس سان جيرمان من حسمه، في ظل التصدر بفارق 15 نقطة عن مارسيليا. ولكن في العام الماضي على سبيل المثال لم يفوزوا به قبل انضمام ليو.الأرقام الفردية والجماعية ليست كافية هذا الموسم لترشيح ميسي إلى الكرة الذهبية، فهو بعيد جدًا في ترتيب الهدافين، ولديه 11 هدفا صنعها كأكثر من صنع أهدافًا في الدوري.