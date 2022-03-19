ريال مدريد مهدد بالحرمان من بنزيما خلال الكلاسيكو

ووفقًا لشبكة "بي إن سبورت"، فإن بنزيما غاب عن المران الأخير لريال مدريد، قبل مواجهة برشلونة.ولم يستكمل بنزيما مواجهة ريال مايوركا في الليجا بسبب آلام في ربلة الساق اليسرى، حيث غادر الملعب، بعدما سجل هدفه الثاني في شباك المنافس.وقالت تقارير إن ريال مدريد لن يجبر بنزيما على خوض الكلاسيكو رغم أهميته، حيث يرى مسؤولو الميرنجي أن هناك هامشًا جيدًا من النقاط في الليجا، لذا فإن اللقاء ليس بأهمية مواجهة باريس سان جيرمان.ويهدف الجهاز الفني لريال مدريد أن يكون كل لاعبيه بأتم جاهزية في المباريات المقبلة بدوري الأبطال.