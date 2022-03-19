اتحاد الكرة يؤكد: ماضون نحو عودة المباريات الدولية للعراق

وقال بحر العلوم، بحسب بيان لاتحاد الكرة، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، داعمٌ بقوة للإجراءات القانونيّة التي يتخذها الاتحاد بتقديم الشكوى في محكمةِ الكاس لاسترداد حق العراق باللعب في أرضه بعد نقل مباراةِ منتخبنا الوطني والإمارات الى السعودية".وأضافَ: "أما بخصوص ما تم تداوله على لساني بعدم تقديم شكوى فهذا كلام عارٍ عن الصحة وان رئيس الوزراء لعب دوراً محورياً مع وزير الشباب والرياضة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، مشدداً على ان الاتحاد العراقي لكرة القدم، ماضٍ قدماً نحو عودةِ المبارياتِ الدولية للعراق بعد قرار رفع الحظر الدولي عن ملاعبنا".