في العراق.. عودة دورة تحكيمية متوقفة منذ 24 عاماً

وقال نائب رئيس اتحاد اللعبة حسين ابو العيس في بيان ان "يوم غد سيشهد انطلاق فعاليات الدورة التحكيمية الدولية التي ينظمها الاتحاد العراقي المركزي للاسكواش بإشراف المحاضر الاسيوي عبد الرحمن العويش الكويتي الجنسية".وبين ان "الدورة الدولية التي من المقرر ان تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، ستقام في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالعاصمة بغداد وبمشاركة خمسة وعشرين حكما محليا فضلا عن تواجد عدد كبير من طلاب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الذين سيحضرون فعاليات الدورة بصفة مستمعين".واوضح ان "الدورة هي اول دورة تحكيمية دولية تقام في العراق منذ اكثر من اربعة وعشرين عاما، حيث سيتم منح الحكام المشاركين شهادة تحكيم قارية من المستوى الثاني".واضاف ان "من بين الحكام الذين سيشاركون في الدورة الدولية هم محمد عبد الجبار وحيدر قيصر حسن ومجيد حميد مجيد ووليد خالد محمد وجاسم محمد نور وعباس عبد الرضا وحيدر علي جهاد وياسر وجيه قدوري وأحمد محمد حسن وأسعد عبد الحسين ومحمد غازي سلمان وصلاح نوري سعيد ومالك حامد وأحمد عبيد دخيل".