قبل الكلاسيكو.. تصريح ناري لتشافي تجاه ريال مدريد

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي: "علينا إظهار أننا في حالة جيدة، وتطورنا كفريق وعلينا إظهار الشخصية ومحاولة فرض طريقة لعبنا، وإذا توجب تحديد فريق مفضل فهو ريال مدريد لأنه المتصدر ويمر بلحظات رائعة".وأضاف: "ريال مدريد مثل الحرباء، لا تعرف أبدا ما إذا كانوا سيدافعون أو يهاجمون، حيث عاشوا نصف ساعة قاسية ضد باريس سان جيرمان مع الضغط، وأتوقع مباراة شبيهة بمواجهتنا في كأس السوبر، حيث انتظروا واعتمدوا على الهجمات العكسية".وتابع المدير الفني لبرشلونة: "لا أعرف ما إذا كانت هناك عقدة في مباريات الكلاسيكو الأخيرة، حيث لم أكن موجودا، لكنها فرصة عظيمة لتغيير التاريخ والفوز سيدعمنا بشكل كبير في عملنا".