آرسنال يخطط لخطف نجم برشلونة "المعار"

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن آرسنال هو أحد أكثر الفرق اهتمامًا بضم كوتينيو، حيث يدرس تقديم عرض لبرشلونة في الصيف للحصول على خدماته.ومع ذلك، أوضحت الصحيفة، أن الأولوية لصالح أستون فيلا، الذي يمتلك بند خيار الشراء، مقابل 33 مليون جنيه إسترليني ، إلا أن القدرات الاقتصادية والفوارق الكبيرة بين كلا أستون فيلا وآرسنال، بالإضافة إلى طموح ومشروع كل فريق، قد يرجح كفة الجانرز.وانتقل كوتينيو إلى الفيلانز، في كانون الثاني الماضي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وكان للمستويات الرائعة التي قدمها كوتينيو مع أستون فيلا، ومساهمته في 7 أهداف خلال 9 مباريات، دورا كبيرا في ظهور أكثر من نادٍ يريد ضمه.