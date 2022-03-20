سان جيرمان يكشف اسباب عدم مشاركة ميسي في مواجهة موناكو

وقال الفريق الباريسي في بيان نشره على موقعه، إن "سبب غياب ميسي يعود المعاناته من الإنفلوانزا".واضاف ان "ميسي يخضع للعلاج منذ 48 ساعة بسبب الإنفلونزا، سيعود إلى المنافسات بعد فترة التوقف الدولي، على غرار زميله لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا الذي تعافى من التهاب في عينه".وبالإضافة إلى ميسي وهيريرا، سيغيب عن صفوف باريس سان جيرمان أيضا في لقاء موناكو، كل من كيلور نافاس، وسيرخيو راموس، وأنخيل دي ماريا، وخوان بيرنات، وليفين كورزاوا، لأسباب مختلفة.ويتصدر النادي الباريسي ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 15 نقطة عن ملاحقه مارسيليا، مع تبقي 10 جولات فقط على انقضاء المسابقة.