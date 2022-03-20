موناكو يذل باريس في الدوري الفرنسي
ألحق فريق موناكو هزيمة مذله بضيفه باريس سان جيرمان، متصدر دوري الدرجة ألأولى الفرنسي لكرة القدم (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.
وأحرز المهاجم وسام بن يدر قائد موناكو، هدفين لفريقه في الدقيقتين (25 و84 من ضربة جزاء)، وتخللهما هدف زميله المهاجم الألماني كيفن فولاند الذي سجله عند الدقيقة 68 من زمن اللقاء، على ملعب "لويس الثاني" بموناكو.
وتعرض باريس سان جيرمان للهزيمة الثالثة في آخر 5 مباريات بالدوري، وتوقف رصيده عند 65 نقطة، ولكنه بالرغم من ذلك يتربع على عرش صدارة الدوري بفارق مريح يصل إلى 15 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مارسيليا، الذي يستضيف فريق نيس في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.
في المقابل، رفع موناكو رصيده بعد هذا الفوز الكبير إلى 44 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.
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