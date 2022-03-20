سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع صلاح

وقال موقع "foot-sur7" إن "إدارة القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، تريد استقطاب صلاح إلى ملعب "حديقة الأمراء" ليصبح خليفة المهاجم كيليان مبابي، الذي اقترب من الرحيل إلى صفوف ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي".وأكدت تقارير إسبانية في وقت سابق أن "مبابي بصدد التوقيع على عقد مع ريال مدريد، في خبر سيتم الإعلان عنه مع نهاية الموسم الحالي".وأوضح الموقع أن "صلاح، وقبل عام وبضعة أشهر من نهاية عقده، لم يحسم موقفه مع ليفربول، وربما يدفعه لارتداء قميص الفريق الباريسي، مع الانتقال المتوقع لميشيل إدواردز المدير الرياضي لليفربول إلى باريس سان جيرمان ، والذي قد يلعب الدور الحاسم في صفقة النجم المصري".وارتبط "اسم محمد صلاح مؤخرا، بالرحيل عن ملعب "أنفيلد" بعد تأكيد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول" أن إدارة النادي قدمت أقصى ما لديها لإقناع اللاعب بالتجديد، لكن دون تجاوز نظام الرواتب داخل الفريق".