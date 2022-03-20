Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رحمة رياض تفوز بجائزة دولية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كلاسيكو اليوم.. خمسة عوامل تتحكم بسيناريو اللقاء

رياضة

2022-03-20 | 12:45
كلاسيكو اليوم.. خمسة عوامل تتحكم بسيناريو اللقاء
2,445 مشاهدة

تتجدد المواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الأحد، في الكلاسيكو للمرة الثالثة هذا الموسم.

لكن تبقى لهذه المباريات ملامح من نوع خاص، تحدد ملامح وهوية الفريق الذي يفرض كلمته، ويخرج منتصرا في النهاية.

ويستعرض تقرير لموقع "كووورة" أبرز العوامل التي يمكن أن تتحكم في سيناريو لقاء الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

صاحب المبادرة
في أغلب الأحيان، يكون للفريق الذي يبادر بهز الشباك الكلمة العليا في فرض سيطرته طوال اللقاء، والخروج بأقل الخسائر في نهاية المطاف.
فمن يسجل أولا في الكلاسيكو خلال السنوات الأخيرة، يخرج في النهاية منتصرا أو متعادلا على أقل تقدير.

ولا تخفى هذه الأفضلية عن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ونظيره تشافي هرنانديز مدرب البارسا، وتكررت خلال المواجهة الأخيرة في كأس السوبر الإسباني، عندما تقدم الريال مرتين في النتيجة وتعادل البارسا، قبل أن يحسم الملكي الأمور لصالحه.

ونفس السيناريو تكرر في مباراة الدور الأول بملعب كامب نو، حيث تقدم ريال مدريد بهدف وعزز بآخر، وقلص البارسا الفارق في الوقت بدل الضائع بهدف لسيرجيو أجويرو.

بديل بنزيما
يشكل غياب بنزيما ضربة قوية للفريق المدريدي، لخبرات اللاعب الفرنسي وتوهجه في الموسمين الماضيين.

كما أن "كريم" يعد الهداف الأول للكلاسيكو بين لاعبي الفريقين بتسجيله 11 هدفا.

وتتوقف الآمال المدريدية على حالة فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو ورودريجو أو البصمة التي يمكن أن يتركها البدائل إيدين هازارد، لوكا يوفيتش، ماريانو دياز، جاريث بيل.

مسمار البارسا
يعد سيرجيو بوسكيتس، رمانة ميزان الفريق الكتالوني، فهو حجر الأساس الذي يرتكز عليه قوام الفريق بأكمله.

فإذا ظهر "بوسكيتس" بحالة فنية وبدنية جيدة، سيجعل منظومة الوسط أكثر انسيابية سواء رافقه فرينكي دي يونج أو بيدري أو جافي، أو البديل الشاب نيكو جونزاليس.

كما تطورت المهام الفنية لمسمار برشلونة، حيث أصبح أيضا ركيزة مهمة في صناعة الفرص بتميزه في ضرب عمق دفاع المنافسين بكراته البينية أو التقدم للأمام والتسديد على المرمى.

حلول مودريتش
يبقى لاعب الوسط الكرواتي، أحد المفاتيح المهمة بيد كارلو أنشيلوتي على المستويين الدفاعي أو الهجومي.

ولا يقل مودريتش أهمية عن بنزيما في صفوف الفريق الملكي، فهو عنصر مهم في صناعة الهجمات والأهداف بخلاف تميزه في التسديدات بعيدة المدى.

وعلى المستوى الدفاعي، يؤدي قائد منتخب كرواتيا أدواره بامتياز في تغطية العمق، ويبذل مجهودا كبيرا رغم تقدمه في السن.

عثمان ديمبلي
تطور ذهنيا في الفترة الأخيرة، رغم الجدل المثار حول وجهته المقبلة، وغموض موقفه بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ونجح تشافي هرنانديز في احتواء ديمبلي، وعارض إدارة برشلونة في عرضه للبيع في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

تحول ديمبلي إلى سلاح فعال في الجبهة اليمنى سواء بانطلاقاته أو كراته العرضية المتقنة، ومع غياب فيرلاند ميندي عن صفوف ريال مدريد، فإن حالة المهاجم الفرنسي قد تكون ميزة إضافية لتشافي في برنابيو.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

في الديوانية.. عائلة منكوبة تصارع مرارة الحياة
Play
في الديوانية.. عائلة منكوبة تصارع مرارة الحياة
14:06 | 2022-03-20
القبض على متاجرين بالقطع الآثرية في بغداد
Play
القبض على متاجرين بالقطع الآثرية في بغداد
05:42 | 2022-03-20
ضبط خرق احد الانابيب النفطية وأربع عجلات لـ
Play
ضبط خرق احد الانابيب النفطية وأربع عجلات لـ"مواد كهربائية" في محافظتين (فيديو)
06:10 | 2022-03-19
بالفيديو.. طرد مدير عام توزيع المنتجات النفطية في كركوك
Play
بالفيديو.. طرد مدير عام توزيع المنتجات النفطية في كركوك
13:51 | 2022-03-18
رئيس هيئة الحج والعمرة يفتتح مدرسة احرار الحسين(ع)
Play
رئيس هيئة الحج والعمرة يفتتح مدرسة احرار الحسين(ع)
03:35 | 2022-03-18
نقص حاد بوقود
Play
نقص حاد بوقود "البانزين" في بعض المحافظات العراقية
06:30 | 2022-03-17
سامراء: المواقع الأثرية مهددة بالاندثار‎‎
Play
سامراء: المواقع الأثرية مهددة بالاندثار‎‎
05:59 | 2022-03-17
الكلاب السائبة ظاهرة تهدد ارواح المواطنين ببغداد
Play
الكلاب السائبة ظاهرة تهدد ارواح المواطنين ببغداد
05:30 | 2022-03-17
بالفيديو: كربلاء المقدسة تستعد لزيارة النصف من شعبان
Play
بالفيديو: كربلاء المقدسة تستعد لزيارة النصف من شعبان
05:15 | 2022-03-17
مأساة حلبجة.. ذكرى أليمة في الوجدان الكردي!
Play
مأساة حلبجة.. ذكرى أليمة في الوجدان الكردي!
04:59 | 2022-03-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.