إقبال والحمادي ينضمان لتدريبات المنتخب

ويعد إقبال والحمادي من العناصر المحترفة التي يعتمد عليها المدير الفني للمنتخب العراقي عبد الغني شهد، في صنع الفارق في المواجهتين المتبقيتين في التصفيات، للمنافسة على الملحق الآسيوي.وخاض زيدان أول أمس السبت، مباراة مع رديف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، قبل مغادرته إلى العراق، في الزيارة الأولى له إلى بغداد.واستدعى الجهاز الفني للمنتخب العراقي، لاعب الشرطة محمد مزهر، بدلا من حسن داخل، الذي اعتذرَ عن عدم مواصلة تواجده مع أسود الرافدين، بسبب ظرف عائلي.يذكر أن المنتخب العراقي سيشد الرحال غدا الثلاثاء إلى السعودية، استعدادا لمواجهة الإمارات التي تم نقلها بشكل مفاجئ من بغداد إلى الرياض.ويتطلع تلاميذ عبد الغني شهد، لتحقيق الانتصار ورفع سقف الطموحات لبلوغ المركز الثالث والتأهل لمباراة الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.