فريتز يفاجئ نادال ويتوج بلقب إنديان ويلز للتنس

وضعت خسارة الإسباني رافائيل نادال في نهائي إنديان ويلز أمام الأمريكي تايلور فريتز، حدا لسلسلة انتصارات في 20 مباراة متتالية حققها اللاعب الإسباني المخضرم هذا العام.



وفجّر فريتز مفاجأة في نهائي إنديان ويلز فجر الاثنين 21 آذار، بفوزه على نادال بنتيجة 6-3 و7-6 7-5، في مباراة امتدت لساعتين و6 دقائق، لتتوقف مسيرة انتصارات النجم الإسباني عند 20 فوزا متتاليا منذ بداية العام.

ولم يتمكن نادال من إحراز لقبه الرابع في إنديان ويلز، البطولة التي سبق أن تُوج بها في أعوام 2007 و2009 و2013، وكذلك لم ينجح في تحقيق لقبه الرابع على التوالي في 2022، بعدما تُوج هذا العام بألقاب أستراليا المفتوحة وملبورن وأكابولكو.

وعقب مباراة نصف نهائي ملحمية امتدت على مدار أكثر من ثلاث ساعات أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، اضطر نادال، الذي كان يعاني بالفعل من مشكلات بدنية، إلى طلب مساعدة الخدمات الطبية مرتين، ولم يظهر مرتاحا أو بكامل لياقته طيلة أوقات النهائي، ليتفوق عليه فريتز الذي قدم أداءً مقنعا للغاية، وأحرز أول بطولة أساتذة ذات ألف نقطة في مسيرته.

وصرح نادال عقب الهزيمة في النهائي بقوله: "في البداية، أهنئ تايلور وفريقه. إنكم تقومون بعمل رائع. أعلم أنه يوم عظيم لكم جميعا، فلتستمتعوا به"، وتابع: "اليوم لم يكن الأمر ممكنا" في إشارة إلى عدم قدرته على تحقيق الفوز، ولكنه أبدى سعادته بما قدمه من "معركة جيدة" في النهائي.