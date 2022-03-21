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ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي

رياضة

2022-03-21 | 12:10
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي
10,199 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، عن موقف ريال مدريد من إقالة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد الهزيمة من برشلونة في الكلاسيكو.

وتعرض ريال مدريد لخسارة ثقيلة أمام برشلونة، برباعية نظيفة، أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 29 لليجا.

وترددت أنباء قوية، عن نية إدارة ريال مدريد، اتخاذ قرار يتعلق بمستقبل المدرب كارلو أنشيلوتي، بعد تلك الهزيمة المؤلمة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد لا تنوي إقالة أنشيلوتي من منصبه رغم الهزيمة الكبيرة في الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تضع كامل ثقتها في أنشيلوتي، ولا تفكر في إنهاء عقده الذي يمتد لموسم آخر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أنشيلوتي في حالة نجاحه في تحقيق لقب مهم مع الريال هذا الموسم، فسوف يستمر على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

ولفتت إلى أن وضع الريال في الدوري مطمئن، لكن الاختبار الحقيقي للفريق مع أنشيلوتي في الفترة المقبلة، سيكون في مواجهة تشيلسي، بربع نهائي دوري الأبطال.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا، بفارق 9 نقاط عن إشبيلية الوصيف، كما تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان.
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